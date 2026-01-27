На сессии Азиатской парламентской ассамблеи озвучены планы ТЮРКПА по международному сотрудничеству

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Хасан выступил с речью на 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Он представил обзор деятельности ТЮРКПА и реализуемых проектов, отметив шаги, предпринимаемые для укрепления взаимного сотрудничества с Азиатской парламентской ассамблеей. В частности, он напомнил, что ТЮРКПА обладает статусом наблюдателя в АПА с 2017 года.

Генеральный секретарь сказал о ключевой роли парламентской дипломатии, действующей в гармонии с международной дипломатией, в деле продвижения мира и стабильности, урегулирования конфликтов, развития сотрудничества на основе общих интересов как в азиатском регионе, так и на глобальном уровне, а также в обеспечении безопасности. По его словам, совместная работа парламентариев приносит ощутимую пользу международному сообществу.

Рамиль Хасан отметил деятельность ТЮРКПА, подчеркнув, что парламентарии государств — членов организации — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции — взаимодействуют на принципах взаимопонимания и уважения. Он также акцентировал внимание на приверженности тюркских государств политике толерантности по отношению ко всем религиям и народам, отметив значимость инициатив ТЮРКПА в этом направлении.

Генеральный секретарь проинформировал о предстоящих проектах ТЮРКПА и подтвердил намерение вывести сотрудничество между ТЮРКПА и Азиатской парламентской ассамблеей на новый этап развития.