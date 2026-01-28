Американка поделилась своим опытом жизни и работы в Монголии. Интервью

Фэй Стил: Жизнь в Монголии научила меня терпению.

В этом выпуске рубрики «Монголия глазами иностранца» сайт GOGO побеседовал с Фэй Стил, гражданкой США. В настоящее время она работает специалистом по ESG-стратегии в корпорации Mobicom и живет и работает в Монголии уже более года, передает MiddleAsianNews.

— Прежде всего, пожалуйста, представьтесь.

— Меня зовут Фэй Стил. Я выросла в Нью-Йорке. Здесь, в Монголии, когда люди слышат, что я из Нью-Йорка, они часто очень радуются и задают вопросы вроде: «Вы живете недалеко от Таймс-сквер?» Обычно мне приходится объяснять, что на самом деле я живу в пригороде, примерно в 30 минутах езды на поезде, на Лонг-Айленде.

Лонг-Айленд окружен Атлантическим океаном и проливом Лонг-Айленд, поэтому поблизости находится множество пляжей и национальных парков. Этот город также богат историей, и здесь много домов эпохи Гэтсби. Некоторые из этих исторических домов до сих пор сохранились и открыты для экскурсий, которые я с удовольствием посещаю со своей семьей летом.

По профессии я специалист по устойчивому развитию. Я более пяти лет проработала в некоммерческом секторе, занимаясь исследованиями в области устойчивого развития и сотрудничая с экспертами в сфере политики для лучшего понимания экологических проблем и возможностей.

В настоящее время я работаю в корпорации Mobicom. Это моя первая работа в крупной компании, поэтому я многому учусь. Технологический сектор для меня тоже совершенно новый. Ранее моя работа была сосредоточена в основном на финансовом секторе и на вопросах устойчивого развития в США и во всем мире, а не конкретно на Монголии. В результате я многому учусь — как о Монголии, так и о технологической индустрии.

— Не могли бы вы поделиться своими первыми впечатлениями от первого приезда в Монголию?

— Это было год и два месяца назад. Когда я впервые приехала в Монголию, я прилетела через новый международный аэропорт имени Чингисхана. Первое, что я заметила, сев в такси, — это горы. Они меня совершенно очаровали. Там, откуда я родом, в Нью-Йорке — на Лонг-Айленде, где живет моя семья, — гор вообще нет. Помню, как подумала: «Ух ты, как было бы здорово подняться в эти горы или даже скатиться с них, наслаждаясь беззаботным отдыхом».

Меня также удивило, насколько современно выглядит город, особенно здания. Даже с тех пор, как я сюда переехала, появилось много новых зданий. Нью-Йорк — очень старый город, поэтому там не так много новой инфраструктуры строится. Меня очень впечатлило, как быстро всё меняется в Улан-Баторе.

— Что побудило вас приехать в Монголию работать и жить здесь?

— Я приехала в Монголию по стипендиальной программе Princeton in Asia Fellowship Program. Ежегодно в рамках программы отбираются до десяти стипендиатов для работы в Монголии в компаниях, неправительственных организациях и университетах. В этом году их шесть, и я одна из них.

Программа также предлагает стажировки в других странах Азии, таких как Япония и Таиланд. Однако Монголия была моим главным выбором, потому что многие возможности здесь связаны с устойчивым развитием, что идеально соответствует моим карьерным целям.

Моя первая работа в Монголии была в Монгольской ассоциации устойчивого финансирования. Эта должность положила начало моей работе в области устойчивого финансирования и устойчивого развития в контексте Монголии.

— Значит, это ваша первая работа за границей, верно?

— Да, это мой первый опыт жизни за границей.

— Как вы адаптируетесь к новым условиям в Монголии?

— Многие аспекты жизни здесь сильно отличаются от того, что мы имеем дома. Одно из первых, что я заметила, — это большая высота Улан-Батора. Город расположен гораздо выше, чем тот, где я жила в Нью-Йорке, и поначалу это вызывало усталость и затруднение дыхания из-за разреженного воздуха. Потребовалось время, чтобы привыкнуть, но теперь я чувствую себя нормально.

Загрязнение воздуха стало еще одним серьезным препятствием на пути к адаптации. Даже в Нью-Йорке я никогда не сталкивалась с таким уровнем загрязнения воздуха. Зимой я полагаюсь на специальную фильтрующую маску для защиты своего здоровья. Меня всегда удивляет, когда я вижу иностранцев, разгуливающих без масок, но я довольно осторожена, когда дело касается моего здоровья.

Холодная погода также создавала трудности. Хотя в Нью-Йорке и выпадает снег, там никогда не бывает так холодно, как здесь. В Монголии температура может опускаться до минус 20 градусов Цельсия и даже ниже. К счастью, в Монголии можно найти отличную зимнюю одежду. Я нашла теплые и качественные вещи из шерсти яка, верблюда и кашемира в таких местах, как рынок Нарантуул и торговый центр Sunday Plaza.

— Где вы живете и каким видом транспорта обычно пользуетесь?

— Я живу совсем рядом со своим офисом, недалеко от парка развлечений. До работы меньше 10 минут пешком. Даже на предыдущей работе я жила недалеко от офиса. Раньше я жила недалеко от цирка, но в этом году переехала поближе к парку из-за новой работы. Обычно я пользуюсь общественным транспортом только по выходным. В будние дни движение очень интенсивное, поэтому ходить пешком гораздо удобнее.

— Как вы обычно проводите свободное время в Монголии?

— Мои коллеги говорят, что я очень активный человек, хотя иногда мне кажется, что я все равно делаю недостаточно, потому что в Монголии столько всего интересного!

Я вступила в бадминтонный клуб, и в прошлом году была членом бадминтонного клуба «Хатун», расположенного недалеко от Дворца борьбы. В этом году я вступила в еще один клуб рядом с кинотеатром «Тэнгис», где играю два-три раза в неделю. По выходным я иногда хожу с друзьями на местные баскетбольные или волейбольные матчи.

Мне также нравится ходить в оперу, балет и кинотеатры. Я всегда ищу новые занятия. Здесь я познакомилась со многими интересными людьми, и иногда здесь проводятся мероприятия, которые мне нравятся. Я стараюсь оставаться открытой для новых возможностей вне работы.

— Какое монгольское блюдо вам нравится больше всего?

— Моё любимое блюдо — это, на самом деле, бантан, который часто считают едой от похмелья. Обычно люди удивляются, когда я это говорю, и шутят, что это детское питание. Но мне очень нравится его простой и приятный вкус. Я часто нахожу его, когда путешествую по сельской местности, но, как ни странно, в Улан-Баторе его найти довольно сложно.

— Вам довелось побывать за городом? Что произвело на вас наибольшее впечатление?

— Да, я побывала в нескольких аймаках. Совсем недавно я посетила аймак Увс на фестивале Наадам и аймак Хубсугул на Ледовом фестивале. Также я участвовала в загородном отдыхе с молодыми специалистами и каталась на верблюдах во время поездки с командой проекта Brilliant Tree Fund.

Я посетила место рождения Чингисхана, что произвело на меня невероятно сильное и прекрасное впечатление. Я также побывала в аймаке Булган. Каждая поездка открыла мне новую и захватывающую сторону Монголии.

— Вы изучаете монгольский язык?

— Конечно. Изучение местного языка является важной частью программы Princeton in Asia Fellowship. Я начала изучать монгольский язык за месяц-два до переезда сюда и продолжаю еженедельно брать уроки в Американском центре монголоведения. Мой учитель замечательный, особенно в плане помощи с произношением, благодаря чему обучение доставляет удовольствие.

— Насколько сложен монгольский язык по сравнению с другими языками?

— На самом деле, монгольский язык мне даётся легче, чем японский или китайский, которые я пыталась изучать. Я говорю по-английски и немного по-испански, а монгольский сейчас мой третий по силе язык.

Я немного умею выражать свои мысли на монгольском, хотя всё ещё стесняюсь говорить на нём. Мне удобнее общаться с помощью текстовых сообщений, но коллеги меня подбадривают, и я надеюсь вскоре почувствовать себя увереннее.

— Что вас больше всего впечатлило в традиционных праздниках, таких как Наадам и Цагаан Сар?

— Наадам произвел на меня большое впечатление, особенно три традиционных вида спорта — борьба, стрельба из лука и скачки. Поначалу я не совсем понимала, как проводятся эти соревнования и как определяются победители. Но как только я это поняла, я обнаружила, что радуюсь вместе со всеми остальными. Больше всего мне понравилось празднование в аймаке Увс — еда, атмосфера и выступления были невероятными.

— Как бы вы описали корпоративную культуру в монгольских компаниях?

— Мне кажется, что в Монголии рабочая культура более гибкая. В стране по-прежнему сохраняется ощущение иерархии, особенно в Mobicom, из-за японского влияния со стороны материнской компании KDDI. Однако, как правило, здесь больше гибкости — например, обеденные перерывы часто дольше, чем в США.

В Соединенных Штатах обеденный перерыв обычно длится всего от 30 минут до часа, после чего можно сразу же вернуться на работу. Здесь коллеги, кажется, оказывают большую поддержку, и мне легко общаться с руководителем, просить о помощи и делиться идеями. Мои идеи были хорошо приняты, за что я им очень благодарна.

Корпоративные мероприятия тоже отличаются.

В прошлом году я присутствовала на церемонии Наадам в Улан-Баторе, а позже отправилась на празднование Наадама в честь 100-летия аймака Увс. В Монголии руководители высшего звена, как правило, остаются и активно участвуют в корпоративных мероприятиях, а не появляются ненадолго и тут же уходят. Это создает более теплую и инклюзивную атмосферу.

— Какие услуги или технологии вы хотели бы видеть разработанными в Монголии?

— Одна из областей, которую я бы очень хотела улучшить, — это система доставки почты и посылок. Даже сейчас получить посылку гарантированно довольно сложно. Обычно я заказываю доставку товаров в свой офис, чтобы убедиться, что они дойдут до адресата.

Когда прошлой осенью я на несколько месяцев вернулась в США, ожидая получения новой визы, друзья попросили меня привезти с собой некоторые вещи, потому что это было проще, чем заказывать их онлайн. Учитывая, насколько расширились службы доставки после COVID-19, я считаю, что это упущенная возможность, которую можно значительно улучшить.

— Что самое важное вы узнали с момента приезда в Монголию?

— Терпение. Жизнь здесь научила меня терпению как на работе, так и в общении с людьми. Монголы иногда неохотно открываются незнакомым людям, особенно иностранцам. Я научилась быть последовательной, дружелюбной и открытой. Со временем люди чувствуют себя более комфортно, и между ними завязываются значимые отношения.

— Сколько друзей среди монголов вы завели, помимо коллег?

— Я познакомилась со многими людьми, потому что веду очень активный образ жизни. Я являюсь участником сообщества Global Shapers, инициативы Всемирного экономического форума, которая объединяет молодых специалистов в Улан-Баторе. В сообществе около 20-30 человек, и мы часто организуем совместные мероприятия.

Я также познакомилась с друзьями на таких мероприятиях, как Creative Mornings, и в беговом клубе. Хотя я не бегаю зимой из-за загрязнения воздуха, я все равно поддерживаю связь с людьми, которых там встретила.

— У вас есть парень?

— Нет. На самом деле, это один из первых вопросов, которые обычно задают мои коллеги — замужем ли я или у меня есть парень.

— Вас когда-нибудь приглашали на свидание здесь?

— Да, с тех пор как я переехала сюда, я несколько раз ходила на свидания. Все они были интересными и приятными. Мужчины были уважительными и добрыми.

— Что вы думаете о монгольской молодежи, особенно о поколении Gen Z?

— Технически я отношусь к числу самых старших представителей поколения Gen Z, поэтому иногда мне ближе миллениалы. Тем не менее, я очень впечатлена монгольским поколением Gen Z. Многие из них являются домовладельцами, получают профессиональные сертификаты, много читают и проявляют большие амбиции.

Я восхищаюсь тем, насколько они преданы своей стране и ее будущему. Даже те, кто учится или работает за границей, часто возвращаются, потому что хотят внести свой вклад в развитие Монголии. Это чувство ответственности и оптимизма поистине вдохновляет.

— Хотите ли вы что-нибудь сказать в ходе этого интервью?

— Многие иностранцы, даже те, кто прожил здесь десятилетия, видят огромный потенциал Монголии и искренне воодушевлены ее будущим. Мне кажется, что иногда самим монголам пошло бы на пользу взглянуть на свою страну свежим взглядом и глубже оценить ее возможности.

— Спасибо за уделенное время.

