В Монголии число случаев заболевания корью резко возросло до 14 000

CentralAsia (MNG) -  Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний Монголии (НИЦИЗ) во вторник объявил о выявлении новых случаев кори за последние 24 часа.

НИЦИЗ во вторник объявил о регистрации 22 новых случаев заражения корью за последние 24 часа, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 13 989.

НИЦИЗ сообщил в заявлении, что в больнице остаются 56 человек, в том числе пятеро детей в критическом состоянии.

30 декабря НИЦИЗ сообщил, что число смертей от кори в Монголии достигло 12 после регистрации еще одного случая смерти, связанного с этим заболеванием.

Поэтому НИЦИЗ рекомендовал родителям защитить своих детей от потенциально тяжелого заболевания, сделав им две дозы вакцины против кори.

Корь — это высокозаразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и при прямом контакте.

К распространенным осложнениям относятся лихорадка, сухой кашель, насморк, боль в горле и воспаление глаз. Заболевание можно предотвратить с помощью иммунизации.

