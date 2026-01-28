Монголия планирует добыть 90 млн тонн угля и 1.9 млн тонн меди в этом году

CentralAsia (MNG) - В этом году Монголия планирует добыть 90 млн тонн угля, 1.9 млн тонн меди и 9.4 млн тонн железной руды.

В ходе заседания, посвящённого реализации стратегии развития промышленности и минеральных ресурсов на 2026 год, было отмечено, что на текущий момент в стране действуют 1031 лицензия на разведку полезных ископаемых и 1771 лицензия на разработку месторождений. При этом наблюдается значительный дисбаланс: количество лицензий на разведку существенно ниже, чем на разработку, что создаёт риски для устойчивого развития отрасли в долгосрочной перспективе.

В обсуждении приняли участие первый заместитель премьер-министра и министр экономики и развития, г-н Энхбаяр Жадамба, а также заместитель министра экономики и развития, г-жа Даваасурэн Содномдаржаа. Они проанализировали текущую политику сектора, ход реализации ключевых проектов и планы на 2026 год.

Заместитель министра Даваасурэн Содномдаржаа обратила внимание министра промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдинняма на необходимость корректировки соотношения лицензий и запросил конкретные сроки и объёмы финансирования, необходимые для восстановления баланса между разведкой и разработкой.

В ответ представители Министерства промышленности и минеральных ресурсов подчеркнули, что инвестиции в геологоразведку являются фундаментом устойчивого роста горнодобывающего сектора и должны быть зафиксированы в бюджетной декларации на 2026–2028 годы. Было отмечено, что Монголия стремится к соблюдению международных стандартов, включая:

Устойчивое финансирование геологического сектора (аналогично практике стран с ресурсозависимой экономикой);

Прозрачную методологию расчёта роялти за пользование недрами;

Обязательное выделение доли роялти на развитие регионов добычи - что способствует социальному и экономическому развитию местных сообществ и повышает общественную поддержку проектов.

В завершение встречи участники достигли соглашения об усилении координации между министерствами в целях совершенствования политики в промышленности и горнодобывающем секторе, стимулирования экономического роста и создания благоприятной инвестиционной среды.

Министерство промышленности объявило 2026 год «Годом реформ политики» и приступило к реализации шести приоритетных проектов в рамках 14 стратегических мегапроектов. К ним относятся: совместный монголо-французский урановый проект, угольно-химический комплекс, коксово-химический комплекс, медеплавильный завод, сталелитейный комплекс, нефтеперерабатывающий завод и золото-перерабатывающий завод.

Для привлечения инвестиций и улучшения делового климата на весенней сессии Великого Государственного Хурала планируется рассмотрение поправок к законодательству, регулирующему сферу минеральных ресурсов, тяжёлой промышленности, нефти и нефтепродуктов.

