Монгольская делегация приняла участие в Генеральной Ассамблее Олимпийского совета Азии

слева: Наранбаатар Чойгаваа и Баттушиг Батболд

CentralAsia (MNG) - В Ташкенте, столице Узбекистана, состоялась 46-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА).

Монголию на Генеральной Ассамблее представляли член Международного олимпийского комитета (МОК) и член Исполнительного совета Олимпийского комитета Канады, президент Национального олимпийского комитета Монголии (НМОК) Баттушиг Батболд; первый вице-президент НМОК Наранбаатар Чойгаваа; и руководитель отдела внешних связей НМОК Баяртуяа Баярсайхан.

В Ассамблее приняли участие представители национальных олимпийских комитетов из 45 стран Азии, а также делегаты Международного олимпийского комитета, международных спортивных федераций и организационных комитетов предстоящих мультиспортивных мероприятий. В ходе сессии участники рассмотрели отчеты о деятельности Олимпийского совета Азии, отчеты его комиссий, предложенные поправки к Уставу Азиатского олимпийского комитета, а также получили информацию о предстоящих Азиатских играх «Sanya 2026» и «Aichi–Nagoya 2026», а также об Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам «Riyadh 2026».

шейх Джоан бин Хамад Аль Тани

Также было объявлено, что Раджа Рандхир Сингх из Индии, занимавший пост президента Олимпийского совета Азии, не может продолжать исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Его преемником был избран шейх Джоан бин Хамад Аль Тани, президент Олимпийского комитета Катара. Он стал 22-м президентом Олимпийского совета Азии и будет занимать этот пост до 2028 года. Шейх Джоан был единственным кандидатом на выборах и баллотировался без конкурентов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения