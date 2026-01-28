Новая средневековая книга: Монгольское вторжение в Европу (1236-1242)

Монгольское нашествие на Европу (1236-1242 гг.)... Под редакцией Яноша Б. Сабо и Дороттии Урин (János B. Szabó и Dorottya Uhrin).

CentralAsia (MNG) -

В этом сборнике, состоящем из 27 статей, рассматриваются события, предшествовавшие монгольским походам на Русь и Восточную Европу в середине XIII века, а также ход и последствия этих походов, и анализируется один из самых значительных военных и политических потрясений того периода. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Отрывок:

История монгольской экспансии в Европу к настоящему времени неоспоримо заняла своё место в исторических исследованиях. Взаимодействие принципиально разных цивилизаций, столкновения между ними в ходе крупных военных кампаний и обмен информацией по всем этим справедливо привлекли внимание историков, как и новый мировой порядок, созданный монголами. Интерес к этой области пробудился даже в тех частях мира, которые находятся далеко от стран, непосредственно затронутых этой экспансией. Возникает всё больше новых вопросов и ранее неисследованных подходов, и, несомненно, будущие исследования принесут новые открытия.

Для кого предназначена эта книга?

В последние годы возрос интерес к монгольским нашествиям, и эта книга демонстрирует, что о военных и политических аспектах этих нашествий еще многое предстоит узнать. Это важное издание для всех, кто интересуется этим поворотным событием, а также средневековой военной историей в целом. Читатели, специализирующиеся на Восточной Европе или монгольском мире, также найдут здесь много полезного.

Ознакомиться с содержанием этой книги можно здесь.

Книга первоначально была опубликована на венгерском языке под названием «Mongol invázió Európa ellen» (1236–1242). Посмотреть материалы конференции, предшествовавшие публикации, можно здесь.

Редакторы

Янош Б. Сабо — директор Центра исторических исследований Венгерского института исследований. Дороття Урин — доцент Университета имени Этвеша Лоранда. Подробнее об их исследовательском проекте, посвященном монгольским нашествиям, можно узнать здесь.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения