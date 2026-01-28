Ewha оказывает помощь монгольской пациентке в рамках программы совместного медицинского обслуживания

Демонстрируя свою приверженность принципам совместного оказания медицинской помощи, Медицинский центр Женского университета Ewha пригласил пациентку из Монголии с диагнозом почечная ангиомиолипома в Сеульскую больницу Женского университета Ewha для оказания поддержки в лечении. Эта информация была предоставлена MiddleAsianNews.

Профессор Ли Хи-сын с кафедры хирургии больницы Mokdong при Женском университете Ewha встретился с Отгонсурэн Содномдорж, женщиной в возрасте около 60 лет, во время волонтерской медицинской миссии, проведенной с 25 июля по 1 августа прошлого года в районе Баянгол города Улан-Батор и аймаке Баян-Өлгий, самом западном регионе Монголии.

У г-жи Отгонсурэн были выявлены признаки опухоли почки, требующие специализированного вмешательства и междисциплинарного наблюдения. Лечение в Корее потребовало бы покрытия не только медицинских расходов, но и дополнительных затрат, таких как авиабилеты и проживание, что создало бы значительные финансовые трудности и могло бы привести к задержке лечения за пределы оптимального периода.

В ходе волонтерской миссии Медицинский центр Женского университета Ewha провел всестороннюю оценку состояния здоровья пациентки и возможности лечения. Она была выбрана в качестве участницы программы «Совместная медицинская помощь» и приглашена в Сеульскую больницу Женского университета Ewha для лечения.

Пациентка прибыла в Корею 15 января и была госпитализирована в Сеульскую больницу Женского университета Ewha. 16 января отделение радиологии успешно провело эмболизацию почечной артерии. Профессор Ким Кван-хён из отделения урологии Сеульской больницы Женского университета Ewha впоследствии наблюдал за ее состоянием во время амбулаторного визита.

«У пациента была диагностирована ангиомиолипома правой почки», — сказал профессор Ким. «Мы запросили у отделения радиологии селективную эмболизацию образования в правой почке и приступили к лечению. После процедуры мы планируем внимательно наблюдать за пациентом амбулаторно, отслеживая такие факторы, как снижение риска кровотечения и изменения размера опухоли».

Г-жа Отгонсурэн планирует вернуться в Корею через шесть месяцев для повторного компьютерного томографического обследования. Она выразила свою благодарность, сказав: «Я искренне благодарна за возможность пройти лечение в Медицинском центре Женского университета Ewha, который обладает выдающимися медицинскими технологиями и опытом. Я до сих пор не могу поверить в свое нынешнее состояние — это кажется мне сном».

Кан Кён-хо, директор отдела международного медицинского бизнеса, заявил: «Благодаря программе совместного медицинского обслуживания, связанной с медицинской службой Ewha Mongolia, Медицинский центр Женского университета Ewha внес свой вклад в поддержку медицински уязвимых групп населения за рубежом и укрепление международного сотрудничества в области здравоохранения».

Он добавил: «В соответствии с основополагающим духом Медицинского центра Женского университета Ewha — служение и взаимопомощь — мы продолжим участвовать в инициативах по социальному вкладу, одновременно укрепляя наше международное лидерство в медицине».

Отдел международного медицинского бизнеса Медицинского центра Женского университета Ewha проводит бесплатные клиники и оказывает волонтерскую медицинскую помощь в таких странах, как Монголия и Узбекистан, и продолжает приглашать иностранных пациентов к участию в программах совместного медицинского обслуживания, подчеркивая свою приверженность развитию глобального здравоохранения.

