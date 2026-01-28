Чемпионат Азии по тхэквондо ITF пройдет в Монголии
CentralAsia (MNG) - 11-й чемпионат Азии по тхэквондо пройдет в рамках 60-летия Международной федерации тхэквондо (ITF). Чемпионат Азии является одним из главных событий, включенных в календарь ITF на 2026 год.
Чемпионат Азии по тхэквондо пройдет в Улан-Баторе, столице Монголии, с 3 по 9 августа 2026 года.
В этом году чемпионат Азии по тхэквондо пройдет в таких категориях, как поединки, подвижные упражнения, разбивание твердых тел, специальные приемы и имитация боя, и определит чемпионов Азии 2026 года.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения