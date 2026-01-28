экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сегодня по всей стране снега не ожидается, и погода будет стабильной

CentralAsia (MNG) -  Прогноз погоды на 28 января 2026 года с 8:00 до 20:00: переменная облачность, без снега. Ветер северо-западный в восточной части страны, 4-9 метров в секунду западный в других районах.

23...-28℃ в оз. Увс, впадине Дархада, долинах рек Тэс, Орхон, Хараа, Ерөө, -15...-20℃ в горах Хангай, Хубсугул, Хэнтий, Завхан, в бассейнах рек Заг-Байдраг, Идэр, Эг, Үүр, Сэлэнгэ, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, в долине реки Халх, в Дарьганской степи. В юго-западной части Гобийской области температура составит 0–5℃, в Алтайских горах, предгорьях Хангайских гор и в юго-восточной части Гобийской области – -7–12℃, а в других районах – -13–18℃.

Окрестности Улан-Батора: преимущественно ясно. Легкий ветер. Температура -14...-16℃

