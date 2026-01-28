В Харьковской области Украины в результате атаки БПЛА на поезд погибли пять человек

CentralAsia (CA) - Армия РФ во вторник, 27 января, атаковала ударными дронами пассажирский поезд вблизи села Языковое в Харьковской области. На момент удара в поезде, следовавшем по маршруту «Чоп - Харьков - Барвенково», находились более 200 человек.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, два дрона упали рядом с составом, третий - попал в вагон. Произошел пожар.

На данный момент известно об обнаружении фрагментов пяти тел, погибших идентифицируют с помощью ДНК-экспертиз.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по пассажирскому поезду «терроризмом». «Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда. В частности, в том поезде было более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, было 18 человек», - написал украинский президент в своем Telegram-канале, опубликовав видео последствий атаки.

В ночь на 27 января в результате комбинированного удара со стороны России 80 процентов Харькова и Харьковской области остались без электричества. По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, удары были нанесены при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» и беспилотников Shahed.

Харьков также подвергался ударам 26 и 24 января. Мэр города Игорь Терехов сообщал о повреждениях многоэтажных домов, роддома, зданий школы и детского сада.