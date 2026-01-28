Николай Валуев назвал фейком видео о методе «кнута и пряника» в отношении стран бывшего СССР

CentralAsia (KZ) - Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев сообщил, что видео с его участием о применении метода «кнута и пряника», является фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Ранее в соцсетях появились кадры, на котором Валуев якобы предлагает России вести отношения со странами бывшего Советского Союза методом «кнута и пряника».

«Эта история с участием ИИ. Точнее с его использованием людьми, что хотят перевернуть сказанное или того хуже сгенерировать всё от начала до конца. С какой целью? Очень просто. Сегодня ни для кого не секрет, что интернет является не только источником благ информации, но и опасностей. В нужном свете поданная информация с видеорядом всегда рассчитана на приёмник в виде ушей и глаз. Остаётся убедить. ИИ тут очень кстати. Сегодня с помощью технологий можно снимать фильмы без личного участия людей. Это уже сделано вчера. Просто сегодня это стало доступно абсолютному большинству людей», - прокомментировал депутат Госдумы.

Он отметил, что подобные видео, сделанные с помощью ИИ являются манипуляцией для «неискушенных и неопытных душ».

«Сегодня подобные технологии стоят на вооружении целых стран и постоянно совершенствуются. Так что не будем легко внушаемы. Помним, что кричат больше всех при поимке воры. Поэтому миллион раз лучше осмыслить и осознать, что там вновь сунули в интернет и только потом решать насчёт перепостов. Особенно не верьте непроверенным источникам», - заключил Валуев.

