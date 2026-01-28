Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить территории и ЗАЭС, - глава МИД Украины

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским президентом Владимиром Путиным по вопросам территорий и Запорожской АЭС. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

Министр сказал, что до сих пор в рамках мирного процесса самыми проблемными остаются два вопроса – территориальный и контроля над Запорожской АЭС.

«Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать», - сказал министр.

Сибига заявил, что не считает нужной свою встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и призвал не создавать «параллельные треки» переговоров. Он добавил, что сейчас работают сформированные переговорные команды, в которые входят представители МИДа, и они уже обсуждали параметры прекращения огня и порядок мониторинга или верификации перемирия.

Переговорный процесс активизировался после встречи в Абу-Даби 23–24 января, где прошли первые трёхсторонние консультации Украины, России и США. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф охарактеризовал их как конструктивные и подтвердил готовность сторон к продолжению диалога, анонсировав следующую встречу 1 февраля.

Украинская сторона назвала переговоры содержательными. Как сообщал Зеленский, в ходе консультаций обсуждался широкий круг военных и политических вопросов, связанных с возможностью прекращения боевых действий. По его словам, стороны проработали все пункты 20-пунктного мирного плана, а число спорных позиций в ходе переговоров заметно сократилось. При этом территориальный вопрос по-прежнему остается открытым.

Ранее, в начале сентября 2025 года, Владимир Путин заявлял о готовности встретиться с Зеленским в Москве, но при этом сомневался в целесообразности такой встречи. Украинский президент в ответ отказался от поездки в российскую столицу, предложив провести встречу в Киеве и подчеркнув, что Путин, выдвигая заведомо невыполнимые предложения, просто хочет создать видимость готовности к диалогу для Соединённых Штатов.