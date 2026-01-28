Число погибших из-за зимнего шторма в США превысило 40 человек

CentralAsia (CA) - Более 40 человек погибли из-за масштабного зимнего шторма в США. Погибшие были зарегистрированы в более чем десятке штатов, пострадавших от холода, пишет The Guardian.

По данным на утро 27 января в стране все еще фиксировалось около 550 000 отключений электроэнергии. Большинство отключений произошло на юге страны, где из-за ледяного дождя сломались ветки деревьев и линии электропередачи. На восстановление электроснабжения могут уйти дни, предупреждали власти.

Снежный покров глубиной 30 см растянулся на 2100 км от Арканзаса до Новой Англии. Движение транспорта остановлено, рейсы отменены, школы закрыты.

27 января Associated Press сообщало о 30 погибших в результате последствий зимней бури в США.

26 января ABC со ссылкой на данные американской национальной метеорологической службы сообщал, что мощная снежная буря, охватившая США, затронула около 200 млн человек. Интенсивные снегопады прошли по всей стране, от штата Нью-Мексико до Новой Англии на Восточном побережье. В ряде районов высота снежного покрова достигла почти 40 см.