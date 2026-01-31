экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ЕС использует ограничения на передачу данных как инструмент торговой политики, - эксперт

CentralAsia (CA) -  Европейский союз применяет ограничения на международную передачу данных не только для защиты конфиденциальности, но и как торговую меру. Об этом заявил профессор публичного права, член Ассоциации профессоров публичного права Германии Лотар Детерман на Национальном форуме «Данные и безопасность в эпоху искусственного интеллекта».

По его словам, ЕС стал одной из первых территорий, введших такие ограничения при гармонизации законодательства в 1995 году. Цель заключалась в создании общего рынка, где компании могут передавать данные для торговли друг с другом, но при этом не допустить немедленного выхода данных за пределы общего рынка.

«ЕС просил другие страны изменить свои законы, чтобы они могли лучше торговать с ними, а затем признавал адекватность этих стран в рамках торговых соглашений, совсем недавно с Японией, Кореей, и я читал что-то о Бразилии», - рассказал профессор.

Таким образом, ограничения на передачу данных работают как торговые меры для ведения бизнеса между странами, подчеркнул эксперт.

