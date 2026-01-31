ЕС использует ограничения на передачу данных как инструмент торговой политики, - эксперт

- Азия и мир, общество
- 5:25, 31 января 2026
- Просмотров: 690
CentralAsia (CA) - Европейский союз применяет ограничения на международную передачу данных не только для защиты конфиденциальности, но и как торговую меру. Об этом заявил профессор публичного права, член Ассоциации профессоров публичного права Германии Лотар Детерман на Национальном форуме «Данные и безопасность в эпоху искусственного интеллекта».
По его словам, ЕС стал одной из первых территорий, введших такие ограничения при гармонизации законодательства в 1995 году. Цель заключалась в создании общего рынка, где компании могут передавать данные для торговли друг с другом, но при этом не допустить немедленного выхода данных за пределы общего рынка.
«ЕС просил другие страны изменить свои законы, чтобы они могли лучше торговать с ними, а затем признавал адекватность этих стран в рамках торговых соглашений, совсем недавно с Японией, Кореей, и я читал что-то о Бразилии», - рассказал профессор.
Таким образом, ограничения на передачу данных работают как торговые меры для ведения бизнеса между странами, подчеркнул эксперт.