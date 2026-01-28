Глава МИД Украины заявил, что мирных соглашений будет два — Украина и Россия подпишут их с США по отдельности

Андрей Сибига

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что конструкция мирного урегулирования предполагает два отдельных документа: 20-пунктное соглашение Украина подпишет с Соединенными Штатами (США), а отдельный документ США подпишут с Россией. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

«Если говорить исключительно об этой 20-пунктовой рамке, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией – должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс», - сказал он.

Говоря о роли Европы, глава Министерства иностранных дел отметил, что европейская сторона присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности.

«Американских войск в Украине не будет. Но некоторые европейские партнеры подтверждают свой контингент. Но, безусловно, это может произойти только при условии американской страховки», заявил глава МИД Украины.

Сибига отдельно отметил, что впервые речь идет именно о термине «гарантии безопасности», а не о «заверениях» и других более мягких формулировках.