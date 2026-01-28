Более 16,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса в 2025 году

CentralAsia (KZ) - В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 805 этнических казахов, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

По данным Минтруда, 44,5% кандасов, прибывших в Казахстан, являются выходцами из Узбекистана, 44,1% – из КНР, 4% – из Туркменистана, 3% – из Монголии, 2,5% – из России и 1,9% – из других стран.

Из общего числа прибывших в 2025 году этнических переселенцев 57,4% трудоспособного возраста, 34% – несовершенолетние, 8,6% – пенсионеры. Из числа кандасов трудоспособного возраста 15% имеют высшее образование, 27,5% – среднее специальное образование, 51,2% – общее среднее образование и 6,3% не имеют образования.

Для расселения кандасов определены такие трудодефицитные регионы, как Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, а также область Абай. И по итогам 2025 года в регионы расселения переселено 2 309 кандасов.

Также в министерстве сообщили, что в 2025 году различные меры поддержки были оказаны 1 834 кандасам, в частности, 428 человек были трудоустроены на постоянную работу, а сертификат экономической мобильности для покупки и строительства жилья получили 586 семей.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 164,8 тыс. этнических казахов.

