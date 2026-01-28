Мобильных операторов в Узбекистане обязали сделать бесплатными звонки в приемную президента

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - Абоненты сотовой связи, подключенные к сетям работающих в Узбекистане операторов, могут круглосуточно и бесплатно совершать звонки на телефоны доверия виртуальной приемной президента страны. Такая норма закреплена в новой редакции Правил оказания телекоммуникационных услуг, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Как отметили в ведомстве, документ, подготовленный Министерством цифровых технологий Узбекистана, прошел государственную регистрацию 26 января текущего года. Но он вступит в силу через три месяца с момента официального опубликования.

Положением установлен ряд нововведений, направленных на создание удобств для граждан, пользующихся услугами операторов мобильной связи.

Так, при списании абонентской платы и денег за определенные услуги с физических лиц сотовым компаниям запрещается доводить счет абонента до отрицательного состояния, то есть состояния задолженности.

Сформирован новый порядок оказания платных дополнительных услуг пользователям. В частности, активация таких опций осуществляется только через мобильные приложения или USSD-коды. Причем все платные допуслуги должны изначально находиться в неактивном состоянии. Кроме того, не допускается автоматическое подключение опций без подтверждения согласия абонента или перевод бесплатных услуг в категорию платных.

Согласно правилам, перенос номеров в сетях мобильных операторов осуществляется в пунктах оказания услуг в течение 20 минут. Раньше на эту процедуру отводилось до 8 рабочих часов.

Изменены сроки по переводу номера в статус несуществующего при его длительном неиспользовании. В данном случае при недостаточности средств на лицевом счету физлица компания вправе расторгнуть договор с абонентом не через два месяца, как в настоящий момент, а лишь спустя один год.

Пользователи смогут менять действующий тарифный план на любой другой совершенно бесплатно. Исключение здесь составляют переходы на особые тарифы, разработанные для определенных групп населения или конкретных ограниченных территорий.

При корректировке условий тарифного плана оператор обязан уведомить об этом пользователей не менее чем за 15 дней до внесения изменений через средства массовой информации, свой сайт или sms-оповещения.

Также отмечается, что для создания дополнительных удобств для граждан, в том числе проживающих в отдаленных районах или тех, кто не имеет возможности явиться в пункт оказания услуг, будет налажена система оказания выездных мобильных услуг.