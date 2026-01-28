МИД Таджикистана выразил серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг Ирана

- Таджикистан, политика
CentralAsia (TJ) - Таджикистан обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, особенно в отношении Ирана, и выступает против любых военных действий, заявляет Министерство иностранных дел РТ.
В заявлении внешнеполитического ведомства подчёркивается, что Таджикистан поддерживает мирное урегулирование всех конфликтов исключительно дипломатическими методами и призывает стороны соблюдать принципы Устава ООН и нормы международного права.
«Республика Таджикистан призывает стороны соблюдать принципы Устава ООН, нормы международного права и направить усилия для сохранения мира и стабильности в регионе», - подчеркивается в заявлении.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану движется «армада американских кораблей».
«Прямо сейчас к Ирану благополучно движется прекрасная армада, посмотрим», - сказал Трамп на мероприятии в Айове.
При этом он подчеркнул, что рассчитывает на то, что Тегеран заключит с Вашингтоном сделку. Однако американский президент не уточнил, о какой именно сделке идет речь.