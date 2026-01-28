В Узбекистане фиксируют демографический спад и одновременный рост браков с иностранцами

CentralAsia (UZ) - В 2025 году в Узбекистане снизились показатели рождаемости и числа браков, однако число союзов с иностранцами продолжает стабильно расти уже несколько лет, передает podrobno.uz.

Браки

За первые шесть месяцев 2021 года в стране было зарегистрировано 0,3 тысячи браков с иностранцами. В 2022 году их число выросло до 1,9 тысячи, в 2023 году составило 1,8 тысячи, а к 2025 году достигло 3,4 тысячи.

При этом браков между гражданами Узбекистана становится меньше. В 2025 году зарегистрировано 267,1 тысячи браков — на 1,7 % меньше, чем в 2024 году (271,8 тысячи), где был зафиксирован минимум за последние 15 лет.

Браки после 30 лет заключаются реже: 39,9 тысячи — на 6,8 % меньше по сравнению с прошлым годом. Основная доля приходится на браки до 30 лет — 227,3 тысячи.

Рождаемость

В 2025 году в Узбекистане родились 884,5 тысячи детей — на 5,3 % меньше, чем в 2024 году (926,4 тысячи). Снижение отмечается почти во всех регионах.

Больше всего новорожденных в 2025 году зарегистрировано в Самаркандской области — 105,8 тысячи, Кашкадарьинской — 99,0 тысячи и Ферганской — 98,0 тысячи.

Наименьшие показатели отмечены в Навоийской области — 24,1 тысячи, Джизакской — 36,7 тысячи и Каракалпакстане — 38,6 тысячи.

В Ташкенте родились 71,4 тысячи детей, в Ташкентской области — 63,5 тысячи, оба показателя ниже прошлогодних значений.

Растет доля позднего родительства. В 2025 году 6,1 тысячи женщин стали матерями после 40 лет. Среди мужчин около 600 человек стали отцами после 60 лет, при этом самый возрастной отец — 81 год.

Увеличивается и число двойняшек: в 2024 году зарегистрировано 21,1 тысячи случаев, в 2025 году — 21,8 тысячи.