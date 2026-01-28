Ученые обнаружили в Таджикистане 120 новых объектов историко-культурного наследия

Крепость Хулбук

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за последнее время выявлено 120 новых объектов историко-культурного наследия. На данный момент в стране насчитывается свыше 3,5 тысячи таких памятников. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве республики Шерали Ходжазода, передает «Азия-Плюс».

Чиновник также обратил внимание на отдельные проекты, которые курирует его ведомство. Так, завершены реставрационные работы на объектах Ходжа Накшрони в Турсунзаде и Мухаммад Башора в Пенджикенте. А восстановление крепости Муминабад в Хатлонской области еще продолжается.

Ходжазода добавил, что по поручению президента страны Эмомали Рахмона не недавно обнаруженных памятниках Бибихонум в Бохтаре были проведены археологические раскопки. Кроме того, впервые в истории независимого Таджикистана эксперты осуществили подобные работы в Хулбуке (археологический комплекс в Хатлонской области — прим. «Ферганы»).

В результате специалисты обнаружили более 190 артефактов. В их числе образцы ювелирных изделий, нумизматики, стеклоделия, керамики, печатей и эпиграфического наследия. К слову, как отметил директор агентства, уже на освоенном участке земли площадью 1 гектар будет создана археологическая база Хулбука.

В целом, архив ведомства пополнился на 220 паспортов объектов, а библиотеке передали свыше 1500 экземпляров научной и художественной литературы, подаренных ведущими учеными республики.

На пресс-конференции отдельно поднималась тема проектов, приуроченных к 35-летию независимости Таджикистана, которое страна отметит в сентябре. Например, сейчас при участии местных предпринимателей ведется строительство двухэтажного здания Государственного института этнологии Истаравшана и «Археологической базы». В Гиссаре завершено проектирование административного здания Государственного учреждения исторического и культурного наследия этого города. Его возведение планируется осуществить к празднику.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения