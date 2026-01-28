экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В КНДР прошли испытания модернизированной крупнокалиберной РСЗО

CentralAsia (CA) -  Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательные стрельбы для проверки эффективности технологически обновленной крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило ЦТАК. За ходом испытаний наблюдал глава государства Ким Чен Ын.

Было выпущено четыре реактивных снаряда, которые поразили морские мишени в 358,5 км от стартовой позиции.

Ким Чен Ын высоко оценил обновленную РСЗО. По его словам, в обозримом будущем ни одна страна мира не будет способна разработать оружие такого уровня.

