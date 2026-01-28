Потепление прогнозируют синоптики в последние дни января в Казахстане

CentralAsia (KZ) - О том, какой будет погода в Казахстане в последние три дня января, рассказали синоптики "Казгидромета".

В ближайшие три дня часть страны окажется под влиянием обширного антициклона. Он принесёт преимущественно погоду без осадков.

"Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны окажутся под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололёд, в горных районах Туркестанской области 31 января пройдут сильные осадки", – говорится в прогнозе.

По всему Казахстану синоптики прогнозирую туман и усиление ветра.

В последние дни января температура воздуха будет постепенно повышаться. Днём 31 января на западе, юге и юго-востоке столбики термометров покажут -5…+5 градусов, а на северо-западе, севере, востоке и в центре – 10…-2 градусов.

