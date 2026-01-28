В Казахстане накажут офицеров и усилят контроль в частях из-за гибели военнослужащих

CentralAsia (KZ) - Министерство обороны Казахстана приняло «экстренные меры» после гибели нескольких военнослужащих с начала текущего года, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, был усилен контроль за дисциплиной и воспитательной работой, ужесточены требования по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием и проведении занятий. Во все воинские части направлены комиссии для повторной оценки психологического состояния военнослужащих.

Ведомство также повысило персональную ответственность командиров и сержантского состава, организовало «всесторонние проверки силами военной полиции», а также ввело круглосуточный контроль за личным составом, включая внеслужебное время.

Дополнительно была налажена постоянная видеосвязь солдат с родными, а командиров подразделений обязали поддерживать регулярный контакт с родителями через официальные каналы связи.

«По итогам разбирательств к дисциплинарной ответственности привлечены командующий Регионального командования «Восток», начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе. Командир воинской части, его заместитель и командир батальона, где произошла гибель военнослужащего, освобождены от занимаемых должностей», — отметили в Минобороны РК.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что командование Вооруженных сил осознает ответственность за безопасность службы.

В казахстанской армии регулярно гибнут военнослужащие, на что уже не раз обращали внимание не только общественники, но и президент Касым-Жомарт Токаев. Минувшим летом он поручил министру обороны Даурену Косанову «усилить работу по снижению числа трагических инцидентов в армии». Однако их количество пока не уменьшается. Только в январе этого года стало известно о трех смертях — 23 января солдат-срочник погиб от огнестрельного ранения во время несения караульной службы в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона. 27 января в Жамбылской области еще один солдат-срочник получил смертельное ранение при обращении с оружием. 6 января в Шымкенте скончался военнослужащий срочной службы Национальной гвардии РК. У него произошла внезапная остановка сердца.

