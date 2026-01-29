Топ-5 самых безопасных стран Азии в 2025 году: Монголия занимает пятое место

Согласно Глобальному индексу мира (GPI) 2025 года, Монголия является одной из самых мирных стран Азии, и эта позиция сохраняется уже несколько лет. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Индекс, публикуемый Институтом экономики и мира (IEP), измеряет уровень миролюбия в 163 странах на основе 23 показателей в трех ключевых областях: общественная безопасность, масштабы продолжающихся внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.

Монголия входит в десятку самых мирных стран Азии, занимая 5-е место в регионе и 37-е место в мире. С показателем 1.719 Монголия известна своей относительной стабильностью, высоким уровнем социальной безопасности и низким уровнем внутренних конфликтов по сравнению с другими странами региона.

В докладе отмечается, что Монголия сохранила прочные позиции в сфере безопасности, заняв более высокое место, чем многие другие азиатские страны, в оценке 2025 года.

Сингапур занял первое место, Япония – второе, Малайзия – третье, а Бутан – четвертое. За Монголией следуют Вьетнам, Тайвань, Южная Корея, Восточный Тимор и Лаос.

Индекс миролюбия (GPI) показывает, что, хотя Азиатско-Тихоокеанский регион остается вторым по миролюбивости в мире, его общий уровень миролюбия несколько снизился. Тем не менее, наблюдаются заметные улучшения, причем Индонезия демонстрирует наибольший рост миролюбия в регионе. Это улучшение объясняется значительным прогрессом в борьбе с террористическими организациями за последние пять лет. С другой стороны, Мьянма была определена как наименее мирная страна в Азиатско-Тихоокеанском регионе, переживающая худшее ухудшение своего показателя миролюбия из-за продолжающейся гражданской войны.

19-е издание Глобального индекса мира (GPI), в котором 163 независимых государства и территории ранжируются по уровню миролюбия, охватывая 99.7% населения мира. Созданный Институтом экономики и мира (IEP), GPI является ведущим мировым показателем уровня миролюбия в мире.

