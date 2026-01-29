Монгольский сумоист вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Тамаваши или МӨНХ-ОРГИЛ Батжаргал, высококвалифицированный монгольский профессиональный борец сумо, вошел в Книгу рекордов Гиннесса за рекордное количество 1763 борцовских поединков без перерыва в профессиональной карьере сумо. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

26 января в Токио он получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Он поступил в академию профессиональной борьбы в январе 2004 года и за последние 21 год не пропустил ни одного поединка, в настоящее время занимая пятое место в рейтинге маэгасира левого фланга.

Мөнх-Оргил Батжаргал родился 16 ноября 1984 года в интеллигентной семье. Папа богатыря — учитель черчения, мама — преподавательница монгольского языка для иностранных студентов.

В детстве Мөнх-Оргил увлекался баскетболом, волейболом, настольным теннисом, недолго занимался национальной борьбой бох.

В профессиональное сумо юношу привела старшая сестра, проходившая стажировку в Токийском университете. Мөнх-Оргил несколько раз приезжал в Японию по ее приглашению. Однажды девушке пришла в голову идея пристроить высокого и крепкого братишку в одну из борцовских школ. Вместе они отправились на удачу в район Рёгоку и повстречались случайно рядом с «комнатой» Идзуцу с Какурю. Журавль-Дракон дал им телефон Кёкусюдзана. Отзывчивый пионер монгольского профессионального сумо пристроил юного земляка в Катаонами-бэя.

Мөнх-Оргил бросил учебу в уланбаторском университете, где больше года он постигал основы гостиничного менеджмента, и в январе 2004-го года дебютировал на профессиональном дохё.

Тренер-наставник дал красавцу монголу борцовский псевдоним Тамаваши (Тама — драгоценный шар, красивый камень; Ваши — орел).

Ровно четыре года понадобилось монгольскому Орлу, чтобы пройти путь от подготовительного класса маэдзумо до второго элитного дивизиона дзюрё.

Заслужив статус сэкитори, Мөнх-Оргил впервые получил от ояката Катаонами разрешение отправиться в отпуск на родину.

В сентябре 2008-го года Тамаваши дебютировал в высшей лиге профессионального сумо — макуути.

В январе 2017-го года монгольский Орел впервые носил звание сэкивакэ.

В январе 2019-го года, в 34 года, яркий представитель толчкового стиля борьбы завоевал Кубок Императора. В сентябре 2022-го года, в возрасте 37 лет и 10 месяцев, Тамаваши добился второго юсё.

Примером для подражания и в жизни, и на дохё Тамаваши считает возглавляющего школу Катаонами экс-сэкивакэ Тамакасуга.

Хобби богатыря — рукоделие.

Любимая еда монгольского силача — тэмпура. А угрей и морских ежей Орел терпеть не может.

Мөнх-Оргил женат на монгольской красавице, воспитывает двух сыновей.

Рост атлета 190 см. Боевой вес 170 кг.

