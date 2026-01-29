В Монголии набирают силу сети, распространяющие фейковые новости

CentralAsia (MNG) - Благодаря технологическому прогрессу поток информации распространяется с беспрецедентной скоростью. Но всем известно, что ложная информация наносит серьезный вред этому движению. В этой связи Lemonpress сообщает о результатах совместного исследования, проведенного Исследовательским институтом IRIM и Центром INCITEGov на Филиппинах. Об этом информирует MiddleAsianNews.

🎬 Большинство из них — ложные истории

Хотя для распространения фейковых новостей используются различные методы, ложные утверждения являются наиболее распространенными, на их долю приходится 55.6% всех фейковых новостей. Это было определено на основе 1.6 тысячи сообщений, опубликованных в социальных сетях в период с сентября 2020 года по сентябрь 2025 года. Среди других примечательных результатов:

Правительство является отправной точкой: государственные учреждения и политики оказывают значительное влияние на распространение ложной информации. Например, в 2023 году бывший премьер-министр ложно заявил, что ему «удалось вырваться из 12-летнего долгового цикла», погасив облигации «Самурай» на сумму $200 млн. В то время внешний долг составлял $33.9 млрд, что примерно на $20 млрд больше, чем 12 лет назад.

Влияние соседних стран: Соседние страны распространяют большое количество политически мотивированной дезинформации. Анализ 20 000 сообщений из 16 наиболее активных аккаунтов в Facebook, распространяющих пророссийскую информацию, с целью выявления ложной информации с пророссийским содержанием показал, что преобладал контент, поддерживающий Россию и оправдывающий действия России в российско-украинской войне.

Карманные сайты: получили широкое распространение новостные сайты без конкретной редакционной команды, управляемые одним человеком. Из примерно 390 новостных сайтов, зарегистрированных в Монголии, 300 не имеют редакционного персонала, и, по данным отраслевых источников, эти сайты в основном занимаются распространением ложной информации.

Тролль-сети: С другой стороны, сети фейковых аккаунтов в социальных сетях, организованные и финансируемые лицами, имеющими политические или деловые интересы, являются основным инструментом распространения ложной информации. По данным Главного управления полиции, к 2023 году в Монголии могло быть создано около 400 000 поддельных адресов.

Наконец... Фильтрация или осмотрительный подход к любой информации — это самый эффективный способ защитить себя от ложной информации. Поэтому мы рекомендуем получать информацию из надежных источников.

