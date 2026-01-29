экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сборная Монголии по баскетболу сыграет дома против Таиланда, Вьетнама и Фиджи

CentralAsia (MNG) -  

В августе 2026 года Монголия примет у себя предварительные отборочные матчи группы D чемпионата Азии по баскетболу 2029 года.

В турнире примут участие Монголия, Таиланд, Вьетнам и Фиджи. Турнир продлится около недели (с 24 августа по 1 сентября 2026 года) и определит, какие команды пройдут дальше в отборочном процессе.

Цель этого предварительного отборочного турнира — отобрать команды, которые пройдут во второй этап квалификации Кубка Азии ФИБА, а затем — к основному континентальному турниру и возможностям для дальнейших международных соревнований. Из всех команд, участвующих в этом предварительном (групповом) этапе, три лучшие команды выйдут во второй раунд квалификации.

Кыргызстан также будет участвовать в группе B, сражаясь с командами Казахстана, Палестины, Шри-Ланки и Мальдив.

Монголия имеет богатую историю проведения крупных международных баскетбольных соревнований. С 2022 года страна принимала значимые мероприятия ФИБА, включая предварительные отборочные матчи Кубка Азии, квалификационный раунд женского чемпионата Азии, Кубок Азии ФИБА U16 2025 года и чемпионат мира ФИБА 3х3 2025 года.

Монголия также принимала клубные соревнования, такие как Финал четырех Лиги чемпионов Азии и Востока 2025 года. Эти события демонстрируют растущую роль Монголии как уважаемого организатора континентальных и глобальных баскетбольных турниров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com