Сборная Монголии по баскетболу сыграет дома против Таиланда, Вьетнама и Фиджи

В августе 2026 года Монголия примет у себя предварительные отборочные матчи группы D чемпионата Азии по баскетболу 2029 года.

В турнире примут участие Монголия, Таиланд, Вьетнам и Фиджи. Турнир продлится около недели (с 24 августа по 1 сентября 2026 года) и определит, какие команды пройдут дальше в отборочном процессе.

Цель этого предварительного отборочного турнира — отобрать команды, которые пройдут во второй этап квалификации Кубка Азии ФИБА, а затем — к основному континентальному турниру и возможностям для дальнейших международных соревнований. Из всех команд, участвующих в этом предварительном (групповом) этапе, три лучшие команды выйдут во второй раунд квалификации.



Кыргызстан также будет участвовать в группе B, сражаясь с командами Казахстана, Палестины, Шри-Ланки и Мальдив.

Монголия имеет богатую историю проведения крупных международных баскетбольных соревнований. С 2022 года страна принимала значимые мероприятия ФИБА, включая предварительные отборочные матчи Кубка Азии, квалификационный раунд женского чемпионата Азии, Кубок Азии ФИБА U16 2025 года и чемпионат мира ФИБА 3х3 2025 года.

Монголия также принимала клубные соревнования, такие как Финал четырех Лиги чемпионов Азии и Востока 2025 года. Эти события демонстрируют растущую роль Монголии как уважаемого организатора континентальных и глобальных баскетбольных турниров.

