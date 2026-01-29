В Таиланде состоялось открытие 16-метровой статуи Жанрайсиг, созданной монголами

Установка статуи в Королевстве Таиланд является важным событием в распространении буддийского наследия и духовных ценностей Монголии на международном уровне. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

По инициативе посольства Монголии в Таиланде успешно завершилось строительство статуи Жанрайсига (Авалокитешвары), и в воскресенье, 22 января, состоялась церемония ее открытия и освящения.

Новая статуя высотой 16 метров и весом около 30 тонн была изготовлена ​​из специальных материалов, обеспечивающих ее устойчивость к солнцу, ветру и влаге.

Это первый случай, когда Монголия создала большую статую Будды в буддийской стране за рубежом.

Ритуал почитания и освящения божества проводили аграмба Баасанням монастыря Гандантегченлина и унзад Базаргур дацана Гунгаачойлина.

Посольство Монголии в Таиланде сообщило, что статуя была спроектирована по образцу статуи Мигжид-Жанрайсига (Авалокитешвары) в монастыре Гандантегченлин и строилась в течение нескольких месяцев при поддержке и участии тайского народа.

Создатели верят, что статуя Мигжид-Жанрайсига (Авалокитешвары) продолжит продвигать и распространять буддийское учение и концепцию сострадания, укреплять монголо-тайские религиозно-культурные связи и сотрудничество, а также внесет важный вклад в развитие религиозного туризма.

