Гостиничный сектор Монголии продолжает расширяться

CentralAsia (MNG) - «Гостиничный и туристический сектор Монголии продолжает расти: согласно данным Национального статистического комитета, выручка за первые девять месяцев 2025 года увеличилась на 22.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила ₮277.8 млрд», — сообщает InsideMongolia.

📈 Рекордный рост за 3 года

Общий доход сектора увеличился с ₮208.3 млрд в 2022 году до ₮320.9 млрд в 2024 году, что представляет собой совокупный рост на 54% за три года. Кроме того, в период с 2022 по 2024 год средний годовой темп роста сектора составил приблизительно 24%, что свидетельствует об устойчивой динамике, а не о разовом восстановлении после пандемии.

🛏️ Неклассифицированные отели стимулируют рост

Расширение сектора в подавляющем большинстве случаев обусловлено отелями, не относящимися к определенным категориям, которые в настоящее время генерируют наибольшую долю доходов от размещения. В частности, выручка от неклассифицированных гостиничных услуг выросла на 58.5% и составила ₮167.2 млрд в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, за первые 9 месяцев 2025 года они сгенерировали ₮146.3 млрд, что почти соответствует показателю за весь 2022 год. Этот рост обусловлен скорее внутренним туризмом, увеличением продолжительности пребывания в городах и гибкими условиями размещения, а не созданием новых высококлассных объектов.

⭐ Рост сегмента отелей премиум-класса замедлился: напротив, сегмент отелей 3 звезды и выше вырос с ₮95.3 млрд до ₮143.7 млрд в период с 2022 по 2024 год, достигнув ₮123.8 млрд в начале 2025 года. Несмотря на продолжающееся расширение, оно по-прежнему ограничено производственными мощностями и высокими эксплуатационными расходами.

⚠️ Отставание двухзвездочных отелей: Между тем, годовой оборот двухзвездочных отелей колеблется в районе ₮10 млрд, они находятся в затруднительном положении между бюджетными вариантами и премиальными брендами, что вызывает опасения по поводу их долгосрочной конкурентоспособности.

🏚️ Ограничения пропускной способности

Несмотря на рост доходов, гостиничный сектор Монголии сталкивается со структурными ограничениями пропускной способности, особенно вне пиковых летних месяцев. В масштабах всей страны насчитывается 492 отеля, 486 гостевых домов и 922 туристических лагеря, предлагающих примерно 35 560 мест для ночлега. Однако сезонность снижает предложение: из 145 зимних лагерей, включенных в список, работают только 55, предоставляя всего 3500 койко-мест, когда спрос сосредоточен в городах.

В целом… В целом, в Улан-Баторе расположены международные 4- и 5-звездочные отели, включая Shangri-La, Kempinski, Best Western, Novotel и Pullman, однако в пиковые месяцы, с июня по сентябрь, сохраняется нехватка номеров, что подчеркивает сохраняющийся разрыв между предложением и спросом на номера высокого класса.

