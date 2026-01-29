Английский язык захватывает глубинку страны

Для того чтобы английский язык стал вторым языком, необходимо участие «трех сторон» (правительства, учащихся и учителей). Английский язык перестал быть просто предметом, требующим знания, и становится «ключевой компетенцией» для формирования следующего поколения граждан мира. Правительство Соединенного Королевства оказывает помощь монголам в этом начинании. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

«Английский язык распространяется по всей Монголии, в том числе благодаря программе обучения, поддерживаемой Великобританией», — написала посол Великобритании в Улан-Баторе Фиона Блайт.

Недавно Фиона Блайт посетила в аймаке Дундговь и встретилась встретилась со школьниками и учителями.

«В рамках программы обучения прошли подготовку 56 учителей и 7291 ученик в аймаке Дундговь, и было очень вдохновляюще встретиться с учителями и учениками и узнать, какие возможности открывает для них изучение английского языка», — отметила Фиона Блайт.

16 декабря 2025 года посол Фиона Блайт подписала Меморандум о взаимопонимании, знаменующий начало второго этапа финансируемого правительством Великобритании проекта «Поддержка навыков владения английским языком у учителей и учащихся в отдаленных районах», реализуемого ЮНИСЕФ в Монголии и Министерством образования.

Одним из многочисленных проектов, реализуемых при поддержке Соединенного Королевства, является программа для выпускников Chevening.

Опытные и уважаемые преподаватели делятся своими знаниями с учителями аймака Увс при поддержке Великобритании. Этот курс подготовки инструкторов для учителей начальной школы ведет выпускница программы Chevening Ариунзул Лийжуу-Очир при финансовой поддержке Фонда программы Chevening для выпускников Великобритании.

Иными словами, Великобритания поддерживает монгольских учителей в обеспечении высококачественного обучения английскому языку и инвестирует в монгольских школьников по всей стране.

При поддержке Соединенного Королевства учебная программа Pearson English была включена в программу общего образования Монголии в 2023-2024 учебном году. Начиная с 2025 учебного года, учащиеся 5-7 классов изучают английский язык на 100% своих уроков по этой программе. В 2025-2026 учебном году в программу поэтапно будут включены учащиеся 3-9 классов, и так далее.

К 2025 году было подготовлено 2300 учителей английского языка, и программа будет обновлена ​​с целью включения в нее дополнительных учителей посредством серии модулей повышения квалификации для учителей, обучения методам смешанного обучения, повышения квалификации новых выпускников, а также обучения оценке, совершенствованию и укреплению стандартов преподавания.

Также было решено направлять разработку политики в области преподавания английского языка и создания учебников на основе программы Pearson.

