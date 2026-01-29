Для участия в тендере на строительство медеплавильного завода были выбраны 3 китайские и 1 швейцарская компании

В августе прошлого года указом было объявлено о создании медеплавильного завода в Монголии. Этот проект обсуждается уже 50 лет, и его возглавляет Бямбацогт Сандаг, Министр Монголии, Управляющий делами Правительства.

В настоящее время создана рабочая группа для разработки технико-экономического обоснования, выбора медеплавильного завода и установления контактов со многими ведущими мировыми организациями, работающими в этой области. Данное сообщение публиковало MiddleAsianNews.

Приглашения были разосланы 55 компаниям из более чем 20 стран через наше Министерство иностранных дел и посольства за рубежом, а также через посольства в нашей стране, и был объявлен первый этап отбора. В результате 13 компаний из 7 стран представили предложения о сотрудничестве. Из них 4 опытные компании были рассмотрены и признаны соответствующими требованиям.

Кроме того, на заседании кабинета министров правительству было поручено выбрать одну из этих четырех компаний.

В настоящее время на рассмотрении находятся четыре компании:

Non-ferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd (Китай) Jiangxi Copper (Китай) Shenzhen LITU New Energy Technology Co., Ltd (Китай) Glencore International AG (Швейцария)

В первом квартале этого года правительство Монголии выберет компанию, которая будет управлять медеплавильным заводом и заводом по переработке рудного концентрата.

«Мы будем придерживаться политики выбора наиболее опытных и технологически продвинутых инвесторов, а процесс отбора должен быть прозрачным и справедливым. С запуском медеперерабатывающего завода мы сможем полностью перерабатывать медь, добываемую государственной компанией «Эрдэнэт», и производить до 120 000 тонн чистой меди в год. Ожидается, что в проект будет вложено около $700 млн в течение ближайших двух лет», — отметил Бямбацогт.

