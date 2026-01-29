Сегодня в Улан-Баторе небольшой снег

CentralAsia (MNG) -

Сегодня на юге Алтайской Гоби, в горных районах Хэнтия и долинах рек Сэлэнгэ, Хараа, Тэрэлж и Хэрлэн выпадет снег.

Согласно прогнозу погоды, 28 января 2026 года с 8:00 до 20:00 в южной части страны ожидается облачная погода, в остальных районах – переменная облачность. Сегодня на юге Алтайской Гоби, в горных районах Хэнтия и долинах рек Сэлэнгэ, Хараа, Тэрэлж и Хэрлэн выпадет снег. В других районах снега не будет. В юго-западной части страны ветер будет дуть с юго-запада, а в остальных районах — с северо-запада, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в районе озера Увс, впадины Дархада и в долинах рек Тэс, Орхон, Хараа, Ерөө составит от 23 до 28°C. В бассейнах рек Заг-Байдраг, Идэр, Эг, Үүр, Сэлэнгэ, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, в долине реки Халх и Дарьганской степи температура будет колебаться между -17 и -22°C. В Алтайских горах, предгорьях Хангайских гор и юго-восточной части Гоби температура составит -6...-11°C, а в других районах -11...-16°C

В юго-западной части Гобийской области температура воздуха ожидается в диапазоне 0–5°C.

Ожидается, что в окрестностях Улан-Батора будет облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный или северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура -12-14°C.

