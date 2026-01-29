Кремль о встрече Путина с Зеленским: «Приглашаем его в Москву. Обеспечим безопасность и необходимые условия»

CentralAsia (CA) - Россия готова гарантировать безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае его согласия на переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«И президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность всего и необходимые условия для работы»,— сказал Юрий Ушаков.

По его словам, президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с Путиным несколько раз выступал с инициативой об организации встречи российского и украинского лидеров.

«Суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены — это первое. А во-вторых — чтобы они были ориентированы на достижение конкретных результатов», — пояснил Ушаков.

Возможная встреча Путина и Зеленского стала обсуждаться после трехсторонних переговоров США, России и Украины в Абу-Даби, которые прошли 23-24 января и получили положительные оценки от всех трех делегаций. Источник издания Axios тогда сообщал, что стороны «очень близки к встрече Путина и Зеленского».

Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов встретиться с российским лидером, чтобы обсудить вопросы территорий и будущего Запорожской АЭС. Эти две темы остаются самыми чувствительными и до сих пор не согласованными в рамках мирного процесса, добавил он.

В сентябре 2025 года Владимир Путин сказал, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. Российский президент предлагал провести переговоры в Москве. По словам украинского лидера, такое предложение означает, что российская сторона пока не готова к такой встрече.