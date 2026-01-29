Трамп пригрозил ударом по Ирану при отказе Тегерана от ядерной сделки. Иран заявил о готовности ответить

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Ирану, если Тегеран не согласится заключить ядерную сделку.

«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — без ядерного оружия, — которое будет выгодно всем сторонам», — заявил Трамп в Truth Social.

Он призвал Тегеран заключить соглашение, добавив, что «время на исходе» и следующая атака будет сильнее ударов, нанесенных в рамках операции «Полуночный молот» в июне 2025 года. Тогда воздушные и морские силы США атаковали ядерные объекты Ирана.

Трамп также сообщил о переброске к региону «огромной армады» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

«Она движется стремительно, с огромной силой, энтузиазмом и целеустремленностью. Это более крупный флот, возглавляемый великим авианосцем Abraham Lincoln, чем тот, который был отправлен в Венесуэлу»,— написал Трамп. По его словам, корабли готовы выполнить задачу при необходимости с применением силы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов «немедленно и решительно ответить на любую агрессию».

«Наши храбрые Вооруженные Силы готовы - с пальцами на спусковых крючках - немедленно и решительно ответить на любую агрессию против нашей дорогой земли, воздушного пространства и моря. Ценные уроки, полученные во время 12-дневной войны, позволяют нам реагировать еще сильнее, быстрее и эффективнее», - написал Арагчи.

В то же время он добавил, что Иран всегда поддерживал «взаимовыгодную, справедливую и равноправную» ядерную сделку.

«На равных условиях, без принуждения, угроз или запугивания - которая гарантирует право Ирана на мирные ядерные технологии и обеспечивает отсутствие ядерного оружия. Такие виды вооружений не имеют места в наших планах безопасности, и мы никогда не стремились их получить», - подытожил глава МИД Ирана.

По словам советника верховного лидера Ирана Али Шамхани, ответ будет направлен как против США и Израиля, так и против всех, кто поддержит агрессию.

Как пишут СМИ, Трамп изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану.

По информации CNN и Reuters, среди рассматриваемых опций — удары по руководству исламской республики и сотрудникам сил безопасности, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также удары по ядерным объектам и правительственным учреждениям.

Как пишут СМИ со ссылкой на источники, Трамп считает, что у него сейчас больше возможносте ударить по Ирану, чем ранее благодаря прибытию в ближневосточный регион авианосной ударной группы.

США в июне прошлого года во время 12-дневной войны Ирана с Израилем нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Трамп тогда заявлял, что иранская ядерная программа уничтожена.

Иран в январе сотрясли масштабные антиправительственные протесты. Трамп угрожал применить военную силу в ответ на подавление антиправительственных протестов в стране, но потом передумал. Тогда Трамп призывал участников массовых выступлений продолжать бороться и заверил, что «помощь уже в пути».