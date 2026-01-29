Двух агентов, застреливших в Миннеаполисе медбрата Алекса Претти, отстранили от работы

CentralAsia (CA) - Двух сотрудников Погранично-таможенной службы США, стрелявших в жителя Миннеаполиса Алекса Претти, отстранили от работы на время расследования его убийства, сообщает NBC News, ссылаясь на представителя министерства внутренней безопасности США. Имена агентов не разглашаются.

Ведомство направило в конгресс отчет по итогам предварительного внутреннего расследования инцидента, произошедшего во время миграционного рейда 24 января. Его провели в связи с гибелью Претти, сообщают NBC News и Reuters.

Журналисты отмечают, что выводы авторов отчета противоречат заявлениям чиновников администрации президента США Дональда Трампа о действиях Претти. В частности, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм утверждала, что перед гибелью медбрат якобы напал на агентов и размахивал оружием. В отчете об этом не говорится.

Согласно документу, агенты требовали, чтобы Претти и его спутница покинули улицу, но тот отказался. Затем они распылили в их сторону перцовый газ из баллончика, попытались задержать медбрата, из-за чего «завязалась борьба». Агенты начали стрелять, говорится в отчете, вскоре после того, как один из них крикнул: «У него пистолет!». При этом неясно, кто именно застрелил Претти.

Власти США, в особенности федеральные иммиграционные службы, подверглись резкой критике на фоне ужесточения миграционной политики в стране, а также действий сотрудников этих ведомств.

За последний месяц сотрудники этих служб во время рейдов в Миннеаполисе застрелили двух человек: 37-летних Рене Гуд и Алекса Претти. Эти убийства вызвали массовые протесты в США.

В частности, после убийства Претти в министерстве внутренней безопасности США, которому подчиняются иммиграционные службы, заявили, что медбрат угрожал федеральным агентам пистолетом. У убитого действительно было при себе оружие, но пользователи соцсетей и журналисты, изучившие видеозаписи инцидента, утверждают, что в момент конфликта он держал в руках только телефон.