Айбек Смадияров стал советником и пресс-секретарём президента Казахстана

CentralAsia (KZ) - Айбека Смадиярова назначили советником и пресс-секретарём президента Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

«Смадияров Айбек Серикбаевич назначен советником президента – пресс-секретарём президента Казахстана. Он освобождён от ранее занимаемой должности», – говорится в документе.

Айбек Смадияров окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Владеет несколькими языками, включая английский и турецкий. До середины декабря 2025 года занимал пост председателя комитета международной информации – официального представителя МИД, после его назначили заведующим отделом внутренней политики Администрации президента.

Руслана Желдибая освободили от должности помощника и пресс-секретаря президента. Этот пост он занимал с сентября 2025 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения