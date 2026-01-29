Текст Конституции Казахстана перепишут более чем на 80%, изменения внесут в 77 статей

CentralAsia (KZ) - Текст Конституции Казахстана перепишут на 84%, а поправки затронут 77 статей, сообщил в среду в ходе заседания конституционной комиссии заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, передает «Власть.kz».

«В предлагаемом проекте обновленной Конституции содержатся преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Включены два новых раздела – «Народный Совет» и «Внесение изменений и дополнений в Конституцию». Еще четыре раздела переименованы. В целом изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции», - сказал Нурмуханов, презентуя сводный проект поправок.

По его словам, новеллы, обозначенные в сводном проекте, затрагивают «базис конституционной материи Казахстана»: они кардинально «меняют облик» Конституции и «содержат огромный потенциал для дальнейших институциональных и структурных преобразований». В частности, усиливаются гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, а при сохранении президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти.

Зампред Конституционного суда отметил среди ключевых изменений введение новой модели однопалатного парламента, расширение формы участия граждан в управлении делами государства, повышение эффективности правозащитных механизмов и деятельности Конституционного суда по обеспечению верховенства права на основе Конституции.

