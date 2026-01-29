экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Узбекистана посетит с официальным визитом Турцию

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 января посетит с официальным визитом Турцию, сообщила пресс-служба главы государства.

В программе пребывания в Анкаре — проведение четвёртого заседания Совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств.

Стороны рассмотрят расширение узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, уделят внимание развитию политического диалога, наращиванию объёмов товарооборота, продвижению проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, укреплению транспортной взаимосвязанности. Будет также обсуждаться культурно-гуманитарный обмен.

Наряду с этим президенты обсудят международную и региональную повестку.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание «солидного пакета документов».

Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера.

