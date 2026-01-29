Количество мигрантов в России за год сократилось на 10% — до 5,7 млн человек

CentralAsia (CA) - К началу 2026 года число иностранных граждан, находящихся в России, снизилось до 5,7 миллиона человек (-10% за год). В начале прошлого года их было около 6,3 млн.

Такие предварительные данные, пишут «Ведомости», озвучил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин.

По словам Пережогина, снижение в первую очередь обусловлено тем, что количество несовершеннолетних иностранных граждан в стране снизилось почти на четверть. В 2025 году вступил в силу запрет принимать в российские школы детей мигрантов, которые не прошли тестирование на знание русского языка. Иностранцев, которые не обеспечили своим детям возможность получить основное общее образование, могут лишить возможности пребывания в стране, напомнила 27 января официальный представитель МВД Ирина Волк.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, на сокращение числа иностранцев в России могло повлиять и ужесточение миграционного законодательства в целом. Так мигрантов, нарушивших законодательство, теперь вносят в реестр контролируемых лиц. Иностранцам, попавшим в этот список, запрещено, в числе прочего, заключать брак, что впоследствии могло им помочь легализоваться в РФ, а также распоряжаться средствами на банковских счетах и записывать детей в школы.

Кроме того, в 2025 году изменились правила пребывания в РФ иностранцев, которые могут въехать в страну без визы. Теперь срок их пребывания в стране не может превышать 90 суток в течение всего календарного года. Ранее действовало правило 90/180 (примерно три месяца в течение полугода), напомнили собеседники издания.

Российские власти начали ужесточать миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Помимо реестра контролируемых лиц и обязательного теста на знание русского языка для приема детей-иностранцев в школу, российские власти также ограничили получение ВНЖ в упрощенном порядке для иностранцев — супругов граждан России.