Число самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордного уровня

CentralAsia (CA) -  В Японии число самоубийств среди школьников начальных, средних и старших классов втрое превысило уровень 2024 года и стало рекордным с начала наблюдений в 1980-м. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на статистику Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

Согласно предварительным данным, в 2025 году японские школьники совершили 532 самоубийства. Наиболее частыми причинами стали низкая успеваемость, переживания за будущую карьеру и конфликты с друзьями (316 случаев). На втором месте — проблемы со здоровьем (315 случаев), на третьем — семейные трудности (181 случай).

Издание отмечает, что в прошлом году власти Японии проработали меры, нацеленные на решение проблемы детских самоубийств. Речь, в частности, идет об увеличении числа школьных психологов и развитии консультаций в социальных сетях.

В 2024 году в Японии покончили с собой 529 школьников, что на 16 случаев превысило отметку предыдущего года. Среди них 15 — учащиеся начальной школы, 163 — средней школы и 351 — старшеклассники. Наиболее частыми факторами самоубийств среди лиц младше 20 лет также стали школьные проблемы. За ними следуют проблемы со здоровьем и семейные обстоятельства. 

Общее число самоубийств во всех возрастных группах в 2025 году составило 19 097, в 2024-м — 20 320 случаев.

