ВОЗ лишила Узбекистан статуса страны, свободной от кори

CentralAsia (UZ) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) лишила Узбекистан статуса страны, свободной от кори из-за увеличения случаев заболеваемости в предыдущие несколько лет. Аналогичной процедуре подверглись еще пять государств, в числе которых Азербайджан, Австрия, Великобритания, Испания и Армения, сообщает Euronews со ссылкой на ВОЗ.

Как уточнили специалисты международной организации, в вышеуказанных странах наблюдалась вспышка кори в 2024 году. А согласно правилам, государство теряет статус, если вирус возвращается, и его передача сохраняется непрерывно в течение более чем одного года.

Основной причиной всплеска данного заболевания эксперты называют пробелы в массовой вакцинации, из-за чего особенно у несовершеннолетних снижается иммунитет. Отмечается, что в странах, исключенных из списка свободных от кори, больше всего случаев заражения фиксируется у детей в возрасте до 10 лет.

В ВОЗ также подчеркивают, что вирус широко распространяется по многим территориям Европы и Центральной Азии. Например, наблюдается резкое ухудшение ситуации в Румынии. Также в число стран с негативной статистикой попали Грузия, Россия, Украина, Турция, Франция, Германия, Польша и другие. Среди центральноазиатских республик здесь значатся Казахстан и Кыргызстан.

Поскольку большинство случаев приходится на непривитых, ВОЗ настоятельно рекомендует обеспечить охват двумя дозами вакцины против кори на уровне не ниже 95% населения.

К слову, теперь Узбекистану для возвращения в перечень стран, свободных от кори, необходимо обеспечить отсутствие циркуляции вируса в течение трех лет и существенно усилить эпидемиологический контроль.

Узбекистан официально признали государством, ликвидировавшим корь и краснуху, в 2017 году. Тогда аналитики ВОЗ заявляли, что приняли соответствующее решение на основании данных по заболеваемости в период с 2014 по 2016 годы.

Но в дальнейшем показатели стали ухудшаться. Например, если в 2022 году в республике было зарегистрировано всего 8 случаев кори, то в 2023-м — 1026. Причем отмечалось, что болезнь распространена среди детей в возрасте до одного года, многие из которых не получили ни одной дозы вакцины.

Корь — острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризуется повышением температуры тела, кашлем, насморком, болью в горле и высыпаниями. Болезнь опасна осложнениями в виде пневмонии, бронхита, энцефалита. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.