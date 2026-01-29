Tesla сократит линейку электромобилей ради производства человекоподобных роботов

CentralAsia (CA) - Глава Tesla Илон Маск объявил о планах свернуть производство электромобилей Model S и X и переоборудовать завод под выпуск человекоподобных роботов Optimus, передает «Би-би-си».

«Пришло время, по сути, завершить программы Model S и X», — заявил Маск на звонке с инвесторами.

Он уточнил, что Tesla намерена свернуть производство кроссовера Model X и полноразмерного седана Model S в следующем квартале.

По словам Маска, завод во Фримонте (Калифорния), где выпускались Model S и X, будет переоборудован под производство человекоподобных роботов Optimus.

Также Маск рассказал инвесторам о падении общей выручки Tesla на 3% в 2025 году и сокращении прибыли за последние три месяца года на 61%.

В январе китайская BYD обогнала Tesla и стала крупнейшим в мире производителем электромобилей.

Кроме того, политическая активность Маска оттолкнула часть клиентской базы Tesla: в разных странах мира проходили протесты у дилерских центров компании.

Отказ Tesla от прежнего фокуса на электромобилях совпал по времени с решением президента США Дональда Трампа свернуть часть государственных программ поддержки автомобилей без двигателей внутреннего сгорания.

Tesla, которая когда-то была одной из самых прибыльных автокомпаний в мире, также все активнее продвигается в направлении роботакси.

На звонке с инвесторами Маск также сообщил об инвестиции Tesla в размере 2 млрд долларов в принадлежащий ему ИИ-стартап xAI.

«Многие инвесторы просили нас об этом, — сказал Маск, комментируя участие Tesla в последнем раунде финансирования xAI. — Они говорят, что нам стоит инвестировать в xAI, так что мы, по сути, просто делаем то, о чем нас попросили акционеры».

Это решение было принято несмотря на недавнее голосование акционеров Tesla по предложению инвестировать в xAI: число воздержавшихся и проголосовавших против превысило количество сторонников идеи.

В прошлом году инвесторы подавляющим большинством голосов одобрили для Маска рекордный компенсационный пакет стоимостью почти 1 трлн долларов.

Чтобы получить эту выплату, он должен резко увеличить рыночную капитализацию компании в течение следующих 10 лет.

Как сообщил Маск, Tesla планирует существенно нарастить расходы — по оценкам, примерно на 20 млрд долларов.

«В следующем году это будут очень крупные [капитальные] затраты. Мы делаем большие инвестиции ради эпического будущего», — заявил Маск.

Акции Tesla на этом фоне выросли примерно на 2% на внебиржевых торгах.

Как отмечают аналитики, переход компании к новым направлениям бизнеса происходит на фоне устаревания ее модельного ряда электромобилей.

«Model S и Model X уже довольно давно стали для Tesla малотиражными моделями», — сказала «Би-би-си» руководитель аналитического направления в Edmunds Джессика Колдуэлл.

«С точки зрения портфеля и фокуса логично отказаться от них и сосредоточиться на более массовых продуктах, таких как Model 3 и Model Y, а также на других направлениях расширения бизнеса», — добавила она.