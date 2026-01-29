Бакалавриат и магистратуру в России начнут отменять с 1 сентября

CentralAsia (CA) - Российские вузы с нового учебного года начнут отказываться от Болонской системы, в рамках которой студенты получали степени бакалавра и магистра, сообщило Минобрнауки РФ. Ее заменят новой моделью с такими форматами, как базовое и специализированное высшее образование. Первый предусматривает от четырех до шести лет обучения, а второй — от одного года до трех.

В министерстве заявили ТАСС, что с 1 сентября к внедрению новой системы приступят ведущие вузы, а «массовый переход» запланирован на 2027-2028 учебный год и затронет все высшие учебные заведения России «вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности». В Минобрнауки заверили, что «студенты не почувствуют резких изменений».

В связи с поэтапным переходом на новую модель форматы «бакалавр» и «магистр» в России будут отменены, напомнила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее словам, специализированный уровень станет обновленным форматом магистратуры «с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», а выпускники базовых программ смогут участвовать в конкурсе на бюджетные места, что ранее запрещалось. Депутат уточнила, что с 1 сентября от Болонской системы откажутся еще 11 вузов в дополнение к тем шести, которые уже сделали это в рамках пилотного проекта. Среди них МГТУ имени Баумана, МФТИ, РНИМУ имени Пирогова, Уральский, Дальневосточный и Южный федеральные университеты.

Россия решила отказаться от Болонской системы, которая облегчала вузам международные контакты, а студентам давала возможность продолжить обучение в иностранных университетах, после начала военных действий в Украине. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что это необходимо, чтобы не «понести идеологическое поражение» и не «потерять наших школьников и граждан». Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркивал, что в основе системы образования «должны лежать интересы национальной экономики».

В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске реформы высшего образования в России. Пилот распространили на МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Канта и Томский государственный университете.

Болонская система — концепция, принятая в едином учебном пространстве для ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Она предполагает двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). Сейчас в Болонском процессе участвуют 49 стран. Россия присоединилась к нему в 2003 году.