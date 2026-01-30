В январе из Монголии были депортированы 11 россиян и 2 кыргыза

Из Монголии депортированы 78 иностранных граждан из 12 стран. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Иммиграционное агентство Монголии сообщает, что проверки, проведенные в январе 2026 года, привели к депортации 78 иностранных граждан из 12 стран, каждому из которых запрещен повторный въезд в Монголию на срок от 3 до 5 лет. Распределение по гражданству: 53 из Китая, 11 из России, 3 из Узбекистана, 2 из Вьетнама, 2 из Кыргызстана и 7 из других стран.

Власти заявили, что депортации были произведены по ряду причин, включая превышение срока действия виз или вида на жительство, работу без необходимого разрешения, участие в деятельности, не соответствующей заявленной цели въезда, а также в случаях, когда иностранцы были осуждены и отбыли наказание.

В ведомстве отметили, что в предыдущем году было депортировано 1222 иностранных гражданина, что на 41.4% больше, чем годом ранее.

Дело об экстрадиции: В сотрудничестве со Следственным управлением Службы уголовной полиции гражданин Китая (М.Ю.), разыскиваемый за мошенничество, был передан китайским властям после аннулирования его вида на жительство в Монголии.

