«America the Beautiful» в исполнении Сарантуяа Батмөнх. Видео

Монгольская поп-дива Сараа исполнила американскую патриотическую песню America the Beautiful («Америка прекрасна»). Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В честь сегодняшней годовщины установления дипломатических отношений между США и Монголией и в рамках нашего годичного празднования 250-летия Америки мы представляем вам целиком — «America the Beautiful» в исполнении САРАНТУЯА Батмөнх, заслуженной певицы Монголии.

America the Beautiful («Америка прекрасна») — американская патриотическая песня. Музыку церковной песни, сочинённой композитором-любителем Сэмюэлом Уордом (1847—1903) в 80-х годах XIX века, в начале XX века подтекстовали светскими стихами малоизвестного литератора Кэтрин Ли Бейтс (1859—1929). Популярность песни начала расти начиная с 1930-х гг. Ныне «America the Beautiful» — одна из самых популярных в США патриотических песен.

В 1882 г. Уорд сочинил музыку на слова протестантского хорала «О, мать дражайшая, Иерусалим» (O Mother dear, Jerusalem). Текст этого хорала написал в XVII веке шотландский богослов Дейвид Диксон. В 1904 песня Уорда была перетекстована — вместо христианского текста неизвестный редактор распел песню Уорда на светское стихотворение К. Бейтс Pikes Peak (1895). Вторую редакцию стихов Бейтс выполнила в 1904 и, наконец, (ныне известную) третью — теперь под названием America the Beautiful — опубликовала в своём сборнике в 1912 г.

В 1929 г. песня приобрела общенациональную популярность. В настоящее время это одна из наиболее популярных американских патриотических песен; временами, особенно во времена администрации Дж. Ф. Кеннеди, выдвигались предложения о том, чтобы она заменила песню The Star-Spangled Banner в качестве Гимна США.

