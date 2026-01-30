С июня этого года в Улан-Баторе не будет использоваться бензин стандарта Евро-2

Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор обсудил долгосрочное сотрудничество с Китаем в секторе природных ресурсов. Обе страны обсудили такие вопросы, как передача технологий, привлечение инвестиций и защита предприятий посредством инвестиционного страхования.

«Наиболее важным вопросом, решенным во время визита, является выдача новой лицензии на разведку китайской компании PetroChina. Это крупнейшая инвестиция Китая в нашу страну. Добыча нефти началась в 1990-х годах. Эта компания полностью способна обеспечить сырьем нефтяную промышленность нашей страны», — сказал Дамдинням.

«Обе стороны договорились о совместной работе по интенсификации разведки и созданию запасов, достаточных для полного обеспечения нефтяной промышленности сырьем, путем подписания долгосрочного соглашения. Они также достигли предварительного соглашения о заключении долгосрочного договора на закупку нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, у соседней страны в фиксированном объеме и по конкурентоспособным ценам».

«В целом, пора поговорить о стандартах топлива. Существуют стандарты Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5 и Евро-6. Наша страна потребляет 240 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц. Четверть этого объема, или 60 тысяч тонн, мы импортируем из России топливо АИ-92. Это топливо стандарта Евро-2», — уточнил министр.

«Топливо стандарта Евро-2 имеет высокое содержание серы и оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду и человека. Продукты стандарта Евро-5 оказывают относительно меньшее негативное воздействие на человека и окружающую среду. Министерство окружающей среды приняло решение использовать топливо стандарта Евро-5 в Улан-Баторе со второй половины 2026 года. Мы должны реализовать это решение сообща. Фактически, стандарт Евро-5 используется во всем мире».

«Только Кыргызстан и наша страна получают топливо стандарта Евро-2 с Ангарского завода в России. В целом, другого выхода нет, кроме как постепенно переходить на стандарт Евро-5», — отметил Дамдинням.

«Принято решение о внедрении стандарта Евро-5 в Улан-Баторе с июня. Решение было принято совместно администрацией города Улан-Батора и Министерством окружающей среды. Мы готовимся к внедрению. Мы всего лишь импортеры. Вопрос о том, как внедрить нормы стандарта, находится в компетенции города Улан-Батора и Министерства окружающей среды», — уточнил он.

Необходимо обеспечить нашу нефтеперерабатывающую промышленность сырьем. После ввода в эксплуатацию этот завод будет удовлетворять 50 процентов нашего потребления. Он будет производить продукцию стандарта Евро-5. Необходимо принять политические решения для обеспечения этой отрасли сырьем. Именно поэтому компания «Petrochina Dachin Tamsag» проведет дополнительные геологоразведочные работы в нашей стране.

