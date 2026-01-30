Посол Китая Шэнь Миньцзюань пожелала двум странам продолжить успешное сотрудничество в новом году Лошади

По восточному гороскопу 2026 год пройдёт под знаком Красной Огненной Лошади.

« Какая радость — отпраздновать Праздник весны вместе со столькими замечательными друзьями! В преддверии Года Красной Огненной Лошади я желаю всем вам огненной смелости и решительного пути к светлым горизонтам. Пусть китайско-монгольские отношения развиваются неуклонно и достигают стремительного успеха!» — сказала Шэнь Миньцзюань. Об этом информирует MiddleAsianNews.

В ходе приема по случаю Китайского Нового года, организованного посольством Китая, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань пожелала двум странам продолжить успешное сотрудничество, двигаясь парами в новом году Лошади.

Она подчеркнула, что, несмотря на сложную международную обстановку и множество вызовов, прошедший год был также особенно удачным, поскольку китайско-монгольские отношения и сотрудничество принесли ощутимые результаты.

Например, основные проекты, реализованные в прошлом году:

Строительство железной дороги, соединяющей границу между Китаем и Монголией, которое возобновилось после 70-летнего перерыва, должно быть введено в эксплуатацию в ближайшее время.

Проект реконструкции жилого комплекса «Ногоон Нуур 1008» завершен и сдан в эксплуатацию. Мы надеемся, что семьи вскоре смогут заселиться в этот комплекс.

Объемы товарооборота между двумя странами значительно выросли.

Она также заявила, что Китай и Монголия планируют быстро и эффективно реализовать многие крупные проекты, которые ранее обсуждались и согласовывались, такие как координация стратегических взаимосвязей и создание инфраструктурных соединений.

Она также подчеркнула, что существуют широкие возможности для будущего сотрудничества между двумя странами, включая взаимопонимание между народами, молодежные обмены, инвестиции, экономику, культуру и туризм.

Посол Шэнь Миньцзюань выразила уверенность в том, что сотрудничество в рамках стратегического соглашения между главами государств двух стран будет и впредь более успешным.

Китай стремится делиться своими возможностями развития со многими странами. Она сказала, что наступление Года Лошади является важным символом, и выразила уверенность в том, что теплые отношения между двумя странами будут успешными на новом этапе Года Лошади.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Дамдинням Гонгор выразил уверенность в том, что цель лидеров двух стран по достижению товарооборота, превышающего 20 миллиардов долларов США, успешно достигнута в Год Лошади. Он также заявил, что переговоры об увеличении пропускной способности железной дороги Ганцмод—Гашуунсухайт и горнодобывающей промышленности будут завершены в этом году.

