Третья Азиатская конференция по мерзлотоведению пройдёт в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 3-я Азиатская конференция по мерзлотоведению (ACOP2026) будет организована Институтом географии и геоэкологии Монгольской академии наук в сотрудничестве с Международной ассоциацией Мерзлотоведения и Монгольской ассоциацией Мерзлотоведения.

Конференция организована совместно с Северо-Западным институтом экологии, окружающей среды и ресурсов (NIEER), Китай.

ACOP2026 пройдет в Улан-Баторе, Монголия, с 28 июня по 2 июля 2026 года под названием: «Вызовы, которые таяние вечной мерзлоты в Азии ставит перед мировым сообществом».

Тема грядущей конференции: «Изменения и вызовы, связанные с деградацией мерзлоты в Азии». На нее заявились уже больше 360 ученых из 25 стран, в том числе США, Китая, Индии, Японии, Норвегии, Германии, Канады и России.

В рамках мероприятия участники проведут полевые исследования в районах гор Алтая, Хангая, Хубсугула и Хэнтий.

