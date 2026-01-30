экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
The MongolZ примет участие в IEM Kraków 2026

CentralAsia (MNG) -  Одна из восьми лучших команд мира в киберспорте по CS2, The MongolZ, получила официальное прямое приглашение на турнир «Intel Extreme Masters Kraków 2026», который состоится в следующем месяце в Кракове, Польша.

Ранее ежегодно проводившийся в Катовице, турнир впервые пройдет в Кракове, матчи состоятся на арене Tauron Arena.

Общий призовой фонд турнира составляет $1.25 млн. Турнир будет проводиться в два этапа в зависимости от командного рейтинга. Команда  The MongolZ пропустит первый этап и начнет свое выступление непосредственно со второго этапа.

