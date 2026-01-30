Численность популяции находящихся под угрозой исчезновения монгольских сайгаков увеличилась до 28 857 особей

CentralAsia (MNG) - Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Монголии, опубликованным в среду на основе ежегодного исследования, общая численность монгольских сайгаков, вида, находящегося под угрозой исчезновения, в октябре прошлого года достигла 28 857 особей, что на 24 процента больше, чем годом ранее.

«Недавние усилия по сохранению популяции сайгаков в Монголии, направленные на смягчение последствий воздействия окружающей среды и деятельности человека, такие как улучшение доступности воды, обеспечение соблюдения законов, профилактика заболеваний и вовлечение местного населения, способствовали восстановлению популяции сайгаков», — говорится в заявлении организации.

